Katy perry sufrió una descarga eléctrica durante su show aéreo

La cantante Katy Perry vivió un momento de tensión durante su presentación como parte de la gira The Lifetimes Tour.

Mientras era elevada en una estructura aérea rodeada de cables y luces LED, sufrió una breve descarga eléctrica que sorprendió tanto a ella como a sus fans presentes

A pesar del susto, Perry continuó su actuación sin interrupciones, evidenciando su profesionalismo y temple.

El incidente se suma a otros percances técnicos registrados durante la gira, como una mariposa voladora que falló en San Francisco, un fan que se desmayó en Detroit y un percance con el vestuario en Las Vegas.

La fiel respuesta de la artista ha sido elevada, demostrando su compromiso con el espectáculo y la experiencia del público, incluso frente a imprevistos técnicos.