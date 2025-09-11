type here...
18 jóvenes ya están listas para competir en la gran final de Reinas Nicaragua 2025

Por Stephanie Santana
Lectura: Menos de un minuto(s)

El certamen de belleza Reinas Nicaragua 2025 está listo para su gran final este sábado 13 de septiembre en el Teatro Nacional Rubén Darío.

Dieciocho candidatas, que ya han demostrado belleza, talento y compromiso, se enfrentarán en la gala decisiva.

Como parte de la fase final, las aspirantes se sometieron a una entrevista de tres minutos con el jurado en el Centro de Convenciones Olof Palme, donde se evaluó su personalidad y visión.

Según el diseñador de modas y organizador, Fernando Fuentes, todas las participantes tienen el potencial de coronarse.

Por su parte, la ministra de la Juventud, Darling Hernández, destacó el impacto social del certamen, que busca fortalecer el desarrollo del país a través de proyectos impulsados por las jóvenes.

La segunda edición de Reinas Nicaragua es vista como una plataforma de liderazgo e inspiración para estas jóvenes, quienes representan las raíces de sus comunidades.

Las entradas para el evento se encuentran agotadas, lo que demuestra la gran expectativa que ha generado la final.

