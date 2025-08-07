27.7 C
Managua
jueves, agosto 7, 2025
Económicas y Empresariales

Productores nicaragüenses acopian 4,300 quintales de Jengibre entre Enero y Julio de este año

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El cultivo de Jengibre es una actividad agrícola que ha fortalecido la economía de pequeños productores. Este cultivo posee un alto potencial socioeconómico, tanto por su contribución de ingresos y empleos, como su creciente demanda en la industria alimenticia y farmacéutica.

De acuerdo al monitoreo que realiza el Ministerio Agropecuario (MAG), se reporta un acopio de 4 mil 300 quintales de jengibre, entre enero y julio 2025, registrado en centros de acopio del municipio de Nueva Guinea de la Costa Caribe Sur.

El Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, a través de sus instituciones, continúa brindando asistencia técnica, acompañamiento productivo y fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en la cadena de valor del jengibre, promoviendo la transformación agroindustrial y la inserción competitiva de los productos nicaragüenses en los mercados especializados.

