Producción porcina alcanza 4.6 millones de libras en febrero 2026

La actividad porcina en Nicaragua ha experimentado un notable fortalecimiento en los últimos años, gracias al esfuerzo de las familias productoras y al acompañamiento técnico brindado por las instituciones de Gobierno, permitiendo alcanzar mejores rendimientos productivos y reproductivos, que garantizan la disponibilidad de carne en los mercados nacionales.

De acuerdo al monitoreo que realiza el Ministerio Agropecuario (MAG), se informa una producción nacional de 4.6 millones de libras de carne porcina al mes de febrero 2026, como resultado del sacrificio en mataderos industriales, rastros y matarifes individuales.