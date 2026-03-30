Producción nacional de pescado fue de 51 mil 500 libras en primer trimestre del año

El pescado seco es un producto de alta demanda en el mercado nacional, especialmente durante la Semana Santa, donde se integra como el ingrediente principal de diversos platillos tradicionales.

Este consumo estacional dinamiza la economía local al impulsar la actividad comercial, generando ingresos para pescadores artesanales y comerciantes.

De acuerdo al monitoreo realizado por el Ministerio Agropecuario (MAG), reporta una Producción Nacional de Pescado de Seco de 51 mil 500 libras de Enero a Marzo 2026; esta producción la reportan productores y centros de acopios en todo el país.

Asimismo, se espera comercializar 19 mil 700 libras durante esta temporada. Entre las especies más comercializadas; Machaca, Gaspar, Pargos, Mojarra, Guapote, Robalo entre otros.