Producción de queso y cuajada superá los 20.3 millones de libras en enero del 2026

Uno de los productos lácteos de mayor consumo en las familias nicaragüenses es el queso y la cuajada. La creciente demanda de estos alimentos ha sido respaldada por la producción nacional, que garantiza su disponibilidad en el mercado interno y, además, destina parte de la producción a otros mercados, especialmente en Centroamérica.

Esta dinámica ha permitido la generación de fuentes de empleo tanto en el ámbito rural como urbano, involucrada desde la etapa de producción hasta la comercialización.

De acuerdo a estudios del Ministerio Agropecuario (MAG), se reporta una producción nacional de 20.3 millones de libras de queso y cuajada en enero 2026, elaborados en centros de procesamiento industrial, artesanal y en fincas; destinados para la venta nacional, la exportación y el autoconsumo.