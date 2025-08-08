MAG reporta 974 manzanas sembradas de mandarina en Nicaragua

La mandarina es una de las frutas cítricas dulces de alto consumo, especialmente aprovechada por las Familias durante su temporada de cosecha. Su cultivo se desarrolla, en gran parte, en asociación con otros cítricos, lo que permite a los Productores diversificar su actividad agrícola.

Esta práctica no solo optimiza el uso del terreno, sino que también genera oportunidades de ingreso en el año, contribuyendo a la estabilidad económica de las Familias Productoras.

El Ministerio Agropecuario reporta un área sembrada de 974 manzanas de mandarina a Julio 2025, concentrándose principalmente en más de 2 mil 700 fincas en los departamentos de Granada, Masaya, Carazo y Managua.

La temporada de cosecha iniciará a partir del mes de Septiembre, estas zonas concentran las principales áreas productoras y presentan condiciones agroecológicas favorables para el cultivo, como suelos bien drenados y climas con marcada estacionalidad.

