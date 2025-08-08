28.7 C
Managua
viernes, agosto 8, 2025
Económicas y Empresariales

MAG reporta 974 manzanas sembradas de mandarina en Nicaragua

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

La mandarina es una de las frutas cítricas dulces de alto consumo, especialmente aprovechada por las Familias durante su temporada de cosecha. Su cultivo se desarrolla, en gran parte, en asociación con otros cítricos, lo que permite a los Productores diversificar su actividad agrícola.

Esta práctica no solo optimiza el uso del terreno, sino que también genera oportunidades de ingreso en el año, contribuyendo a la estabilidad económica de las Familias Productoras.

El Ministerio Agropecuario reporta un área sembrada de 974 manzanas de mandarina a Julio 2025, concentrándose principalmente en más de 2 mil 700 fincas en los departamentos de Granada, Masaya, Carazo y Managua.

La temporada de cosecha iniciará a partir del mes de Septiembre, estas zonas concentran las principales áreas productoras y presentan condiciones agroecológicas favorables para el cultivo, como suelos bien drenados y climas con marcada estacionalidad.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456