type here...
Buscar
33.7 C
Managua
martes, agosto 12, 2025
Económicas y Empresariales

Casi 400 mil libras de cúrcuma fueron acopiados en Nicaragua entre enero y julio

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Ministerio Agropecuario (MAG) reportó que entre enero y julio de 2025 se acopiaron 399 mil 900 libras de cúrcuma en el centro de acopio del departamento de Granada.

La cúrcuma, un cultivo no tradicional en Nicaragua, ha experimentado un aumento en la demanda debido a su uso en la medicina natural a nivel nacional e internacional.

Este volumen de producción es posible gracias a más de 140 productores de los departamentos de Madriz, Costa Caribe Norte, Boaco y Masaya, quienes han encontrado en este cultivo una oportunidad de desarrollo económico sostenible.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456