Policía Nacional neutraliza banda de ladrones que robaban dentro de un autobús en Ciudad Sandino

La Policía Nacional arrestó anoche a varios sujetos que iban robando a varios pasajeros de un bus que cubre la ruta Managua – Nagarote.

La captura fue realizada cerca de la entrada a Ciudad Sandino luego que una de las usuarias descubrió que le habían robado su cartera, entre otras pertenencias y lanzó la voz de alerta.

Al ver lo que sucedía el conductor detuvo la unidad en un punto donde se encontraban oficiales de la Policía ejecutando planes de seguridad ciudadana.

En ese lugar, los agentes redujeron y apresaron a varios de los implicados, incluyendo a una mujer.

Minutos después llegaron refuerzos policiales, quienes procedieron a trasladar a todos los detenidos hacia la delegación correspondiente, para esclarecer el robo.

Video de la captura