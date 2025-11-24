Policía Nacional incauta 3 kilos de cocaína y 73 mil dólares en El Crucero

La Policía Nacional asestó un nuevo golpe al crimen organizado y al narcotráfico internacional, incautando 3 kilogramos de cocaína y 73,390 dólares en un operativo realizado en el municipio de El Crucero, departamento de Managua.

Detenidos: Arlen Alexander Torres Ugarte y Carlos Iván Carvajal Sandino

La comisionada Karen Obando García, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, informó que el hecho ocurrió el sábado 22 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 9 de la mañana, como resultado de la estrategia del plan Muro de Contención.

En un retén policial ubicado del mirador Gabriel Vado Ruiz, 50 metros al oeste, las autoridades perfilaron una camioneta marca Honda, color negro, placa M45-3256.

El vehículo era conducido por Arlen Alexander Torres Ugarte, de 36 años, acompañado por Carlos Iván Carvajal Sandino, de 45 años.

Durante la inspección del vehículo, la policía encontró 3 paquetes rectangulares conteniendo cocaína, con un peso de 3 kilogramos.

También fueron descubiertos 9 paquetes envueltos en cinta adhesiva, que contenían un total de 73 mil 390 dólares.

Los dos hombres, Arlen Alexander Torres Ugarte y Carlos Iván Carvajal Sandino, fueron detenidos y remitidos a las autoridades competentes para su enjuiciamiento.

La institución policial reafirmó su compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar la protección de las familias nicaragüenses.

