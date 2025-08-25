type here...
Buscar
33.7 C
Managua
lunes, agosto 25, 2025
Destacadas

Nicaragua se prepara para celebrar el 46 aniversario de su Ejército

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, dijo este lunes que el país se prepara para conmemorar el 46 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, que se celebrará la próxima semana.

«Nos preparamos para celebrar el aniversario 46 del Ejército de Nicaragua, la próxima semana, el día 2, y el desfile pueblo, ejército», manifestó la compañera Rosario Murillo.

La Copresidenta destacó que Nicaragua sigue adelante, construyendo el porvenir y realizando los sueños de los héroes y mártires que han luchado por la Nicaragua que amamos, esta Nicaragua que defendemos, esta Nicaragua donde nos sentimos seguros y donde trabajamos para prosperar, siempre más allá.

«El abrazo de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros. Vamos adelante, siempre más allá, es nuestro el porvenir», concluyó la compañera Rosario Murillo.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456