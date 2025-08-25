Nicaragua se prepara para celebrar el 46 aniversario de su Ejército

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, dijo este lunes que el país se prepara para conmemorar el 46 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, que se celebrará la próxima semana.

«Nos preparamos para celebrar el aniversario 46 del Ejército de Nicaragua, la próxima semana, el día 2, y el desfile pueblo, ejército», manifestó la compañera Rosario Murillo.

La Copresidenta destacó que Nicaragua sigue adelante, construyendo el porvenir y realizando los sueños de los héroes y mártires que han luchado por la Nicaragua que amamos, esta Nicaragua que defendemos, esta Nicaragua donde nos sentimos seguros y donde trabajamos para prosperar, siempre más allá.

«El abrazo de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros. Vamos adelante, siempre más allá, es nuestro el porvenir», concluyó la compañera Rosario Murillo.

