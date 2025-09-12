Mensaje Compañera Rosario Murillo, viernes 12 de septiembre

Muy buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua Bendita. Hoy es 12 de septiembre, ayer aquí en el puerto que lleva su nombre, el Puerto Salvador Allende, honramos la memoria de los héroes, el heroísmo del pueblo de Chile y el Heroísmo Supremo, la Entrega Suprema a su pueblo del Presidente Salvador Allende y por supuesto que nos comunicamos y nos conectamos con esas luchas, con esa batalla ejemplar, heroica y con las Victorias que todos los días debemos construir los Pueblos Valientes del Mundo.

Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua

Ayer también se conmemoraban 24 años de las Torres Gemelas, del 11 de septiembre de 2001, 24 años, cuántos mártires allí en Nueva York, cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuántas familias que, por supuesto nunca olvidan de ir como entonces, cuando enviamos un mensaje al Presidente Bush.

Hoy también siempre solidarios con los dolores de los pueblos, con las familias que sufren las ausencias de sus seres queridos y siempre denunciando los crímenes de odio, el terrorismo y aquí donde hemos padecido terrorismo de Estado, siempre consciente de que el terrorismo es una enfermedad perversa que debe desaparecer del mundo.

Renovamos nuestras condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos en el 2001 en Nueva York.

Y también, como decíamos, renovamos nuestro lazo de luchas, de batallas, de heroísmo con el querido pueblo de Chile, que aquí dejó sangre santa luchando, cayeron hermanos chilenos en las batallas de nuestra lucha para erradicar la dictadura. Entonces hermanados en esa Sangre Santa y Bendita y hermanados también los pueblos en las luchas contra el terrorismo.¡Vamos adelante!.

Y bueno, ayer, antier, que vimos el crimen que se cometió contra el Conferencista Kirk en Utah, también, por supuesto, esos crímenes que son crímenes de odio de unos a otros cuando deberíamos cultivar los lazos de hermandad, de buena voluntad y, bueno, aprender, porque así aprendemos todos también a respetarnos los unos a los otros, tanto quienes hablamos como quienes escuchamos, a respetarnos unos a otros y desde ese compromiso de vida en buena voluntad y de lucha por la paz, nosotros nos solidarizamos con la familia del Conferencista Kirk, y nos solidarizamos en un momento de angustia con el pueblo norteamericano.

Fin de semana en unión familiar

Este fin de semana son 56.000 las actividades festivas y de unión de la familia en paz, seguridad, estabilidad y prosperidad, celebrando Nuestras Fiestas Patrias.

Hoy salen de vacaciones, merecidas vacaciones los trabajadores del Estado. Recordemos que no sólo tenemos toda la actividad propia de estos festejos de la Patria, sino que también las personas y las familias que así lo desean pueden visitar todas nuestras bellezas patrimoniales, disfrutar en unión de familia y comunidad esos patrimonios maravillosos naturales de nuestra Nicaragua ,y para eso también hemos preparado estos días en los establecimientos de servicios turísticos libres de IVA para que se pueda disfrutar más y mejor de nuestra Nicaragua Bendita que tanto amamos y que por eso glorificamos y defendemos. 56.000 actividades festivas.

Copresidentes recibirán la Antorcha de la Unión Centroamericana

Esta tarde vamos a estar recibiendo la Antorcha de la Unión Centroamericana en la Avenida de Bolívar a Chávez y en unión de muchachos y muchachas de todos los Movimientos Culturales, Ambientales, Deportivos, Estudiantiles, con los jóvenes que sabemos que el fuego sagrado de esa Antorcha representa la firme voluntad de seguir caminando procurando la unión de Centroamérica de Nuestra Región para la paz y para el bienestar de las familias que aquí vivimos, aquí trabajamos y aquí merecemos vencer la pobreza y vivir con bienestar.

Reinas Nicaragua, concurso genuino y hermoso

Tenemos compañeros, compañeras también este fin de semana, sábado mañana la Elección de Reinas Nicaragua, gala final, qué hermosa, las muchachas que representan a sus departamentos y qué genuino este certamen porque de verdad, de verdad son muchachas sencillas, hermosas, muchachas del pueblo que representan a sus departamentos con su belleza, con sus patrimonios culturales, gastronómicos, que no fingen ser nicaragüenses porque son nicaragüenses por gracia de Dios y representan la belleza tanto física como interior y espiritual de las muchachas que aquí viven y aquí sueñan y aquí estudian y aquí saben que juntos podemos seguirnos labrando el porvenir mejor que todos merecemos.

Y compañeros, compañeras, deseamos a todas las muchachas participantes éxito, cada una de ellas en la medida en que representan a los departamentos con sus bellezas y patrimonios, son ganadoras, ganan al ser Reinas de un departamento y por supuesto ganarán las reinas que ya se ven seguramente de toda la Nicaragua Bendita, pero cada una de ellas es: Reina Nicaragua.

General Julio César Avilés Castillo asiste a importantes eventos internacionales

Y compañeros, compañeras, también queremos saludar al general Julio César Avilés Castillo quien ha salido hoy en visita oficial a la República Popular China y a la Federación de Rusia, a la República Popular China, en la República Popular China, asistirá a la 12 edición del Foro Xiangshan con el tema del mantenimiento del Orden Internacional y la Promoción del Desarrollo Pacífico, entre el 17 y el 19 de septiembre en Beijing y al Sexto Foro de Seguridad y Defensa China –CELAC: Seguridad y Defensa es el tema, el 18 y el 19 de septiembre también en Beijing. Durante su estadía va a sostener importantes reuniones con las autoridades de la República Popular China en el ámbito de su especialidad.

Y luego entre el 20 y el 22 de septiembre la Federación de Rusia donde va a reunirse con el Ministro de Defensa de ese hermano país, Andrei Belousov, con quien suscribirá importantes acuerdos sobre cooperación técnico-militar.

En la República Popular China sostendrá reunión de trabajo con el Capitán General Liu Zhenli, para continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación entre nuestro Ejército de Nicaragua y el Ejército Popular de Liberación de la Gran Potencia, Grandes Potencias, República Popular China y Federación de Rusia, trabajando juntos por la paz, por la seguridad y por el desarrollo de nuestros pueblos en Verdades y Verdadera Justicia y Paz.

Deseamos al General Avilés y a su delegación un buen viaje y excelentes resultados para nuestro Ejército y para nuestro pueblo que ama la Paz.

Familias reciben importantes obras

San Francisco Libre, Masaya, Totogalpa, Nandaime, San Jorge, Diriá y Managua estrenan viviendas el día de hoy, y Larreynaga, El Viejo, Sébaco, San Rafael del Sur, Níndiri, Juigalpa, Río Blanco, San José son calles adoquinadas, y luego caminos rurales de San José de Bocay y Tuma La Dalia.

Parques y Centros Turísticos en Telpaneca, Las Sabanas y Bonanza.

Estadios y Canchas en Bilwi, El Cuá, Wiwilí de Jinotega y La Reynaga.

Museos, monumentos y Casas de Cultura en Belén, Rivas, Matagalpa, El Jícaro y Villanueva.

Escuelas, CDI, Puestos de Salud y Casas Maternas todas desde el nivel de la comunidad en Santa Rosa del Peñón, Condega, El Cuá, San Rafael del Sur, Buenos Aires, Yalaguina, Nagarote y Jinotega.

También en San Nicolás, puestos de salud, Siuna, Jinotepe y La Paz de Carazo.

Agua potable, drenaje y camposanto en Mateares, San Juan del Río Coco, Ciudad Sandino y Catarina.

Tenemos además obras de embellecimiento de la entrada a los municipios de Rivas, El Coral y El Castillo.

Saneamiento en Ciudad Sandino, nos reporta el compañero Irvin Barreda. Fase final del proyecto, 95% de avance en ejecución de obras para mejorar y ampliar las redes de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.

MARENA con aquí estamos ¡Todos San Jacinto¡, viveristas y reforestadores del departamento de Managua.

También el Movimiento Ambientalista Guardabarranco participa de actividades en Amor Patrio, celebrando nuestro San Jacinto, porque todos somos San Jacinto.

Ha sostenido importantes reuniones con el JICA, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, trabajando por la mejoría del medio ambiente, el cuido y el resguardo de nuestra naturaleza.

Tenemos al MAG que nos reporta frijol rojo en postrera, 93.000 manzanas de frijol rojo con intención de siembra para Postrera. Más de 71.100 fincas a nivel nacional.

Lácteos Santa Rita en el Caribe Norte para fomentar exportaciones y facilitar el comercio nacional. Esto es a través del IPSA. 3.5 millones de dólares en inversión en lo que tiene Lácteos Santa Rita, consolidándose con una de las empresas procesadoras de lácteos con mayor capacidad productiva en el Caribe Norte.

El INTA realiza reuniones y presentaciones de tecnologías y prácticas para cultivar papas y aumentar rendimientos con calidad y disminución de afectaciones por plagas y enfermedades. Esto es en los centros de tecnología agropecuaria.

Usura Cero, entrega a mil protagonistas en 46 municipios. Luego tenemos también la Secretaría de Economía Creativa y Naranja, gala final del concurso de música y canto regional Otto de la Rocha, con el apoyo de la Embajada de la República Popular China, desde Estelí, realizándose una ciudad creativa de Estelí, ciudad creativa de la música, participando 109 protagonistas.

Nuestro maíz, nuestra raíz

Ferias municipales, fiesta del maíz y lunes en prácticamente, son 70 municipios.

Toda Nuestra Nicaragua celebrando nuestro maíz, que es nuestra raíz, y Festivales de Fritanga y gallo pinto en Zelaya Central y nuestra Costa Caribeña.

Indios flecheros, heroicos, indios flecheros de Matagalpa, celebrando su valentía y espíritu indomable en la histórica batalla de San Jacinto allá en Matagalpa, se les celebrará el día de mañana.

Hasta el lunes, el Ministerio de Educación, entre hoy y el lunes, estamos con todas las actividades festivas en honor a la Patria Bendita y Siempre Libre.

Las universidades inauguran clínicas para estudiantes de medicina, enfermería, psicología y trabajo social en la Costa Caribe Nicaragüense, y ayer vimos también el establecimiento de la segunda etapa de la Universidad de Emprendedores La Sandino, con la participación de Camila y rectores de las universidades nacionales.

Sala de Robótica para universitarios en Carazo, General Miguel Ángel Ortez, CUR-Carazo. Luego, INATEC 3,500 protagonistas finalizan sus cursos en centros técnicos, escuelas de campo y escuelas de edificios, en distintas temáticas.

Se promueven en 64 municipios, o sea, van a graduarse.

Luego tenemos títulos de propiedad, 549 en Mateare, León, Nagarote, Télica, La Paz Centro, Granada, Santa Teresa, Diriamba, El Rosario, Altagracia, Mayogalpa, Siuna, Nueva Guinea y El Rama.

Tenemos 2.500 títulos para la próxima semana.

Inauguración en Muelle de los Bueyes de Energía en la Comunidad Quebrada Alegre, para más de 100 hermanos y hermanas, y Sistema de Iluminación Pública entregado hoy en Matiaguás, Santo Tomás, Chontales.

No hay incremento en precios de los derivados del petróleo

También la ratificación de que no hay incremento en ninguno de los precios de los derivados del petróleo para uso familiar domiciliar, fortaleciendo la economía familiar de las familias, de nuestro pueblo en general.

Tenemos también atención de pediatría en Chinandega, este sábado, se fortalece la atención a niñas y niños con enfermedades crónicas, como asma, diabetes, epilepsia, padecimiento de corazón, riñón, cerebro, o luchando contra el cáncer infantil. 150 médicos, pediatras, neonatólogos, médicos generales y personal de enfermería de Managua participan.

Decíamos que no hay incremento en ninguno de los precios de los derivados del petróleo, pensando siempre en cada uno de los hogares y las familias nicaragüenses.

Así estamos, compañeros, compañeras, y vamos adelante. Vamos adelante convencidos de que juntos podemos, de que juntos emprendemos, de que juntos avanzamos, de que juntos amamos a nuestra Nicaragua y la defendemos, porque es Nuestra Patria Cristiana, Socialista, Solidaria, nuestra Patria Heroica, Bendita, Siempre Digna, Soberana, Libre.

Abrazos grandes de nuestro Comandante Daniel y hasta más tarde a través del canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios, en el recibimiento de la antorcha de la Unión Centroamericana.

¡Abrazos grandes!