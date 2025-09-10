Muere Charlie Kirk, activista político y aliado de Trump, tras un tiroteo

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que habló hoy con el presidente Donald Trump tras la muerte a tiros del activista conservador Charlie Kirk.

Kirk fue baleado en un evento en un campus universitario en Utah.

“Acabo de colgar el teléfono con el presidente Trump. Trabajando con el FBI y las fuerzas del orden de Utah, llevaremos ante la justicia al individuo responsable de esta tragedia”, escribió Cox en X.

“Abby y yo estamos desconsolados. Estamos orando por la esposa, la hija y el hijo de Charlie”, añadió Cox.