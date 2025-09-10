type here...
Buscar
33.7 C
Managua
miércoles, septiembre 10, 2025
Internacionales

Muere Charlie Kirk, activista político y aliado de Trump, tras un tiroteo

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que habló hoy con el presidente Donald Trump tras la muerte a tiros del activista conservador Charlie Kirk.

Kirk fue baleado en un evento en un campus universitario en Utah.

“Acabo de colgar el teléfono con el presidente Trump. Trabajando con el FBI y las fuerzas del orden de Utah, llevaremos ante la justicia al individuo responsable de esta tragedia”, escribió Cox en X.

“Abby y yo estamos desconsolados. Estamos orando por la esposa, la hija y el hijo de Charlie”, añadió Cox.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456