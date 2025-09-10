Copresidentes de Nicaragua encabezarán recibimiento de Antorcha de la Unión Centroamericana en Managua

Los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, recibirán este viernes 12 de septiembre la Antorcha de la Unión Centroamericana en Managua.

La compañera Rosario Murillo destacó que hoy entró la Antorcha de la Unión Centroamericana, desde la hermana República de Honduras y está iniciando su recorrido patriótico por todo nuestro territorio nacional.

La Copresidenta anunció al pueblo de Nicaragua que «el día viernes 12 vamos a estar recibiéndola aquí en Managua desde la Presidencia de la República, estudiantes, atletas, artistas, jóvenes en general».

Asimismo, la compañera Rosario reiteró el anuncio de que el viernes 12 de septiembre, se estará realizando el acto de entrega de beneficios legales de convivencia familiar para 1 mil 200 personas desde los distintos centros penitenciarios del país.

