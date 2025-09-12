Flor de Sacuanjoche inspira corona del concurso Reinas Nicaragua 2025

La corona oficial del certamen Reinas Nicaragua 2025 fue revelada a pocas horas de la gran final diseñada por el orfebre Eduardo Carmona, fundador de la joyería Diamante Negro, la pieza está inspirada en la flor nacional, el Sacuanjoche, y representa la belleza, la fuerza y la autenticidad de la mujer nicaragüense.

La gala final se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre en el Teatro Nacional Rubén Darío, y será transmitida en vivo por Viva Nicaragua, Canal 13.

La ceremonia principal está programada para las 7:00 p.m., luego de una alfombra azul que comenzará a las 6:00 p.m..

En el evento, se coronará a la nueva Reina Nicaragua y a sus dos Embajadoras del Amor por Nicaragua.

Además del título, la ganadora recibirá una camioneta del año, un apartamento amueblado por un año y contratos con distintas empresas.

También se premiará la creatividad de los diseñadores de trajes nacionales con incentivos económicos: 500 dólares al primer lugar, 300 dólares al segundo y 200 dólares al tercero.

La reina saliente, Nicole Hodgson, se despedirá del título con un emotivo mensaje tras un año de experiencias.