type here...
Buscar
34.7 C
Managua
viernes, septiembre 12, 2025
Farándula

Flor de Sacuanjoche inspira corona del concurso Reinas Nicaragua 2025

Por Stephanie Santana
Lectura: Menos de un minuto(s)

La corona oficial del certamen Reinas Nicaragua 2025 fue revelada a pocas horas de la gran final diseñada por el orfebre Eduardo Carmona, fundador de la joyería Diamante Negro, la pieza está inspirada en la flor nacional, el Sacuanjoche, y representa la belleza, la fuerza y la autenticidad de la mujer nicaragüense.

La gala final se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre en el Teatro Nacional Rubén Darío, y será transmitida en vivo por Viva Nicaragua, Canal 13.

La ceremonia principal está programada para las 7:00 p.m., luego de una alfombra azul que comenzará a las 6:00 p.m..

En el evento, se coronará a la nueva Reina Nicaragua y a sus dos Embajadoras del Amor por Nicaragua.

Además del título, la ganadora recibirá una camioneta del año, un apartamento amueblado por un año y contratos con distintas empresas.

También se premiará la creatividad de los diseñadores de trajes nacionales con incentivos económicos: 500 dólares al primer lugar, 300 dólares al segundo y 200 dólares al tercero.

La reina saliente, Nicole Hodgson, se despedirá del título con un emotivo mensaje tras un año de experiencias.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456