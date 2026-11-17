Excelente tiempo nos brinda Dios. Ayer y hoy, 16 y 17 de noviembre, nuestro Gobierno del Pueblo Presidente, a través del Cocanciller Valdrack Jaentschke, ha estado participando en la Segunda Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, invitado por el vicepresidente de El Salvador, hermano Félix Ulloa.

Hoy ha intervenido el compañero Valdrack, a nombre de nuestra Nicaragua bendita, como panelista en este importante espacio de reflexión e intercambio sobre el futuro de Centroamérica. Ha reiterado nuestra posición de absoluto respeto al derecho de cada país a construir su propio modelo de gobierno para bienestar de nuestros propios pueblos, y ha destacado que fortalecer el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) es también mantener el respeto a los acuerdos que alcanzamos y todos los caminos de avances sociales, económicos, de estabilidad política, seguridad, tranquilidad y paz para nuestros pueblos.

Hoy, martes 17, el compañero Laureano Ortega ha recibido equipos y maquinaria que han llegado desde Belarús para el Pueblo Presidente. Hablamos de construir carreteras, caminos, la limpieza en los municipios, el mantenimiento vial y todo lo que mejore las condiciones de vida de las familias nicaragüenses en cada lugar.

Más de mil equipos han sido contratados a través de créditos facilitados por el Banco de Desarrollo de Belarús. Nos sentimos contentos y orgullosos de estar fortaleciendo el trabajo, la estabilidad, la seguridad, la paz, con estos importantes acuerdos que nos llevan adelante.

El programa Bismarck Martínez estará entregando en estos días 150 nuevas viviendas a igual número de familias protagonistas: el miércoles 18, o sea mañana, 100 viviendas en residencial Las Madres, en Sabana Grande; y el miércoles 25, otras 50 en residencial Nicaragua, Carretera Norte, frente a la zona franca.

Destacamos que el Pueblo Presidente ha decidido nombrar al compañero Luis Andino como viceministro para Relaciones Exteriores, nombramiento que se está haciendo efectivo de inmediato. Pueblo Presidente, con un nuevo viceministro de Relaciones Exteriores, compañero Luis Andino, que recién llegó de Burkina Faso.

La situación del coronavirus se reporta con seis nuevos casos confirmados y siete que han cumplido ya con el período establecido.

Queremos saludar a la familia del Comandante Ricardo Morales Avilés, comandante y héroe, ante la partida de su hermano Nardo José Morales, quien ha pasado a otro plano de vida en Diriamba. Hoy por la noche se realizará su vela en la funeraria El Alba de esa ciudad y su sepelio, mañana por la tarde, en el cementerio municipal de Diriamba.

Las alcaldías nos reportan una escuela comunitaria mejorada en Rancho Grande; un estadio y una cancha actualizada en Muelle de los Bueyes y Santa Teresa; diez viviendas dignas en Masaya y Ciudad Sandino; cuarenta calles adoquinadas, de concreto, de macadán, y caminos en Mateare, Río Blanco, Matagalpa, Bonanza y El Castillo.

Más agua en El Coral, reporta ENACAL, y el MAG informa que la cosecha de zanahoria lleva ya 79,600 quintales, garantizados por familias productoras de Jinotega y Matagalpa.

Mil créditos más desde Usura Cero, fortaleciendo el trabajo, la seguridad y la paz, para igual número de protagonistas en 46 municipios y 250 grupos solidarios.

Educación ambiental, festivales de canto y música reportados desde el MINED.

INATEC: 10,210 graduandos como técnicos profesionales en distintas carreras en los 74 centros del país.

También tenemos 654 jóvenes protagonistas de la Universidad Nacional Agraria que se gradúan el día de hoy en el Centro de Convenciones Olof Palme, un acto de transición hacia otra etapa de vida. Estos muchachos, 654, lucirán orgullosos sus títulos de agrónomo, agroindustria, agronegocios, forestales, recursos naturales, además de médicos veterinarios y zootecnistas. También celebramos la graduación de doctores y másters en sanidad vegetal y manejo integral de suelos agrícolas. Y Vamos Adelante con tanto orgullo.

El compañero Salvador Mansell nos informa que en El Naranjo, del municipio de Chinandega, estrenamos energía eléctrica para 1,600 hermanas y hermanos.

Y Hacienda informa a todas las familias nicaragüenses que el pago del aguinaldo 2026 se realizará el viernes 20 de noviembre, o sea este viernes, para 77,212 mujeres y 49,894 varones.

Este fin de semana, desde el viernes, hay patria, hay patria en Bilwi. Hay patria en Rosita, hay patria en Siuna, hay patria, hay patria, hay patria. También los municipios de Prinzapolka, Bonanza y Paiwas.

Vamos Adelante. Y estamos construyendo todos juntos ese porvenir que merecemos. Abrazos grandes, compañeros, compañeras. Vamos Adelante, Vamos Adelante. Y ¿qué puedo decir? Orgullosos, dignos, trabajadores, laboriosos. Hay patria y es nuestro el porvenir.

Abrazos grandes, compañeros, compañeras. Y, bueno, sabemos, sabemos que la patria es grande, uno la sueña; que la patria es nuestra; que la patria es el camino de paz, de bienestar que todos merecemos.

Abrazos grandes, compañeros, compañeras. Y adelante siempre, atrás jamás. Mucho cariño.