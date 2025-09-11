Universidad de Emprendedores La Sandino inaugura su segunda etapa

La Compañera Camila Ortega Murillo, Coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa, destacó durante la inauguración de la segunda etapa de la Universidad de Emprendedores La Sandino que este espacio demuestra la voluntad y el compromiso de nuestro Gobierno Revolucionario de garantizar el acceso a la juventud y a las familias nicaragüense a una formación de calidad.

La oferta académica 2026 de la Universidad de Emprendedores La Sandino será de más de 60 cursos, que ampliarán los conocimientos con talleres y diplomados para los emprendedores, productores, estudiantes de educación técnica, universitarios, para potenciar las habilidades familiares.

Entre los cursos que cumplen con la Estrategia de Educación “Bendiciones y Victorias”, son: análisis de costo, régimen aduanero y tributario, finanzas para emprendedores, importación y exportación de diferentes productos, cultura artística y otros cursos de aprendizaje emprendedores, productores y universitarios, para potenciar las habilidades familiares.

La Segunda Etapa de la Universidad de Emprendedores La Sandino aumenta amplias y modernas aulas y auditorios para fortalecer el aprendizaje, la cultura emprendedora y la educación creativa.

Si estas interesado en fortalecer tu ímpetu emprendedor y alcanzar nuevos retos, matricúlate en la Universidad de Emprendedores La Sandino, ubicada de la rotonda Metrocentro 100 metros abajo.

