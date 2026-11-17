La Copresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo, anunció que el viernes 20 de noviembre se realizará el pago del aguinaldo correspondiente a 2026 para un total de 127 mil 106 trabajadores del sector público.

Aguinaldo en Nicaragua 2026

De acuerdo con los datos compartidos por la Compañera Rosario, el desembolso del pago del décimo tercer mes llegará a 77,212 mujeres y 49,894 varones.

La Compañera recalcó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público confirmó que este viernes se hará efectivo el pago del aguinaldo a los trabajadores de las instituciones del Estado.