Con dos cuadrangulares de su noveno bate Los Dantos empatan la final del Pomares venciendo Chontales

La Maquinaria Roja de los Dantos se impuso 8-3 sobre los Toros de Chontales, para empatar la serie final del Pomares a una victoria por bando, la noche de este miércoles en Juigalpa, Chontales.

La figura por los Dantos fue su noveno bate, Derek Loáisiga, al conectar dos cuadrangulares, uno de ellos con las bases llenas y empujar seis de las 8 carreras del equipo capitalino.

También tuvieron una buena jornada bateando Ofilio Castro; William Rayo y Leonardo Ortiz, con dos hits cada uno.

En picheo por los Dantos se llevó la victoria Rodney Theopile, con labor de cinco inings de tres carreras, Leonardo Crawford no permitió anotaciones en tres hits y cerró el partido Carlos Teller.

Por Chontales el derrotado fue Ángel Canales, permitiendo siete carreras, seis de ellas limpias en apenas 3.2 entradas de trabajo.

Las acciones entre Dantos y Toros de Chontales se reanudan el sábado, con el tercer partido en Managua a las dos de la tarde.

El cuarto juego será el domingo en Juigalpa a las once de la mañana, espere transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.