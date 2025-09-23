Chontales descifró a los Dantos y ganan primer juego de la final

Los Toros de Chontales pegaron primero y vencieron 9-4 a los Dantos en el partido inaugural de la serie final del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares 2025, la noche de este martes, en el estadio Nacional Soberanía.

Por los Toros de Chontales, el lanzador ganador fue Danilo Bermudez, con labor de seis episodios, donde solo permitió dos carreras, también trabajaron Bernis Gonzalez, Eddler Reyes y José Elias Villegas.

Chontales descifró temprano al mejor lanzador de la Liga, Ángel Obando, de los Dantos, que solo aguantó tres entradas y dos tercios, permitió cinco carreras y admitió seis hits.

También lanzaron por los Dantos Jasson Aburto, Milton Quintana, Carlos Berrios, Kevin Ramírez, Jorge Bucardo y Eyner Castro.

Por Chontales los mejores bateadores fueron Jimmy González y Derick Hebbert con tres hits cada uno, en el juego ligado 13 imparables.

El segundo partido será este miércoles a las 4 de la tarde en Juigalpa, Chontales y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Los Lanzadores abridores por Chontales será Ángel Canales y por los Dantos Rodney Theopile.