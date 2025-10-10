Ya son 19 selecciones clasificadas al mundial del 2026

La selección de Egipto confirmó ayer su clasificación al Mundial de futbol 2026, luego de dominar su grupo en las eliminatorias africanas. Los “Faraones” de Mohamed Salah, se convirtieron en la selección 19 para el Mundial de Norteamérica-2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Aquí les dejamos la lista completa de los países clasificados a la Copa del Mundo:

Concacaf: Estados Unidos, Canadá y México (anfitriones).

Asia: Japón, Irán, Corea del Sur, Australia, Uzbekistán y Jordania.

Sudamérica: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

África: Marruecos, Túnez y Egipto.

Oceanía: Nueva Zelanda.

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, repartidas en tres países sede: Estados Unidos, México y Canadá. Este formato ampliado permitirá una mayor representación de regiones como África y Asia, además de más oportunidades para equipos emergentes.

Con 19 selecciones ya clasificadas y 29 boletos aún en juego, las eliminatorias siguen al rojo vivo en todos los continentes.