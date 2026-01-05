Tres prospectos nicaragüense firmarán contrato con organizaciones de Grande Ligas

El lanzador derecho Evans de Souza, originario de Bluefields y formado en la Academia Nicaragüense de Béisbol, firmará con los Miami Marlins, con apenas 16 años y una estatura de 6’4, recibirá un bono 250 mil dólares por la firma, luego del 15 de enero cuando se abre el periodo de firmas.

Otro pelotero que va a firmar, es el jugador de cuadro Juan Diego Holman, de 17 años, con lo Gemelos de Minnesota, Aunque su incorporación ya está asegurada, no se ha revelado públicamente el monto de su bono de firma.

El tercer pelotero que ya tiene asegurada su firma es el lanzador zurdo Miguel Molina, nacido en Costa Rica pero con raíces nicaragüenses.

Se unirá a los Pittsburgh Pirates, Con 16 años, y una recta que supera las 90 millas por hora, su firma incluye un bono de 40 mil dólares, además de beneficios académicos dentro de la organización.

Todos estos peloteros en los próximos meses viajarán a Republica Dominicana, para iniciar su carreras en el béisbol profesional.