Terence Crawford destrona al “Canelo” Álvarez y le arrebata los 4 títulos de las 168 libras

El boxeador estadounidense Terence Crawford venció por decisión unánime y le arrebató los cuatro títulos de las 168 libras al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, la noche de este sábado en las Vegas, Estados Unidos.

Crawford ganó en las 3 tarjetas de los jueces 115-113, 115-113 y 116-112, además de ganar los títulos del CMB, AMB, OMB Y FIB, Crawford mantiene su invicto y mejora su récord a 42 victorias, con 31 nocauts.

El mérito para el boxeador estadounidense en enorme, puesto que subió dos divisiones para poder enfrentar al “Canelo” Álvarez.

“El triunfo es de Dios, él tiene un propósito y gracias a Dios pude ganar la pelea, muchas gracias a todas las personas que vinieron a ver la pelea de corazón se los digo”, dijo Crawford.

Por su parte Canelo Álvarez perdió todos sus títulos, sufrió su tercera derrota en su carrera, donde suma 63 victorias.

“Una derrota no me define, ya gané porque tengo a mi familia, aquí estoy para tomar riesgos y aquí seguiré, aquí estoy para una revancha”, aseguró el Canelo tras su derrota.