viernes, agosto 22, 2025
Sorteo de la Fase de Grupos Mundial 2026 el 5 de diciembre

Por José García
La FIFA confirmó que el 5 de diciembre en Washington, se realizará el sorteo para la Fase de grupos de la Copa Mundial de fútbol 2026, que tendrá por sede Canadá, Estados Unidos y México.

Este sorteo marcará el inicio oficial del camino hacia el Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y culminará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Al mundial ya están clasificados los tres países anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

Del continente asiático ya han asegurado su boleto Japón, Corea del Sur, Irán, Uzbekistán, Jordania y Australia.

Por Sudamérica ya clasificaron Argentina, Brasil y Ecuador; mientras por Oceanía, está clasificada Nueva Zelanda.

La selección de fútbol de Nicaragua buscará ser una de las 48 selecciones que participarán en este mundial, para ello el 5 de septiembre inician sus eliminatorias contra Costa Rica.

