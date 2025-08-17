type here...
Buscar
29.7 C
Managua
domingo, agosto 17, 2025
Deportes

Sophia Berdugo gana primera medalla de bronce para Nicaragua en Juegos Panamericanos Junior

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

La atleta Sophia Berdugo ganó la Primera Medalla de Bronce de Nicaragua en los II Juegos Panamericanos Junior, al imponerse a Paraguay en Cuartos de Final del Torneo de Tae Kwon Do, en la modalidad de Poomsae.

Sophia Berdugo
Sophia Berdugo

En semifinales la pinolera perdió 8.570 puntos a 9.020 ante la estadounidense Kaytlin Reclusado, favorita de la competencia. En su primer enfrentamiento la nicaragüense venció a la paraguaya Andrea Gómez.

Sophia fue la mejor centroamericana del torneo, ya que la guatemalteca Celia Icuté perdió ante la mexicana Brisa Aleck, y la costarricense Valeria Nuñez cayó ante la estadounidense en Cuartos de Final.

Siempre en Tae Kwon Do, en la modalidad de Poomsae, Sebastián Berdugo, hermano de Sophia, perdió la medalla de bronce por una centésima.

El nica totalizó 8.190 puntos en sus dos rutinas, siendo superado por el paraguayo Rubén Arce con 8.191, que se quedó con la medalla de bronce.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456