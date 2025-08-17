Sophia Berdugo gana primera medalla de bronce para Nicaragua en Juegos Panamericanos Junior

La atleta Sophia Berdugo ganó la Primera Medalla de Bronce de Nicaragua en los II Juegos Panamericanos Junior, al imponerse a Paraguay en Cuartos de Final del Torneo de Tae Kwon Do, en la modalidad de Poomsae.

Sophia Berdugo

En semifinales la pinolera perdió 8.570 puntos a 9.020 ante la estadounidense Kaytlin Reclusado, favorita de la competencia. En su primer enfrentamiento la nicaragüense venció a la paraguaya Andrea Gómez.

Sophia fue la mejor centroamericana del torneo, ya que la guatemalteca Celia Icuté perdió ante la mexicana Brisa Aleck, y la costarricense Valeria Nuñez cayó ante la estadounidense en Cuartos de Final.

Siempre en Tae Kwon Do, en la modalidad de Poomsae, Sebastián Berdugo, hermano de Sophia, perdió la medalla de bronce por una centésima.

El nica totalizó 8.190 puntos en sus dos rutinas, siendo superado por el paraguayo Rubén Arce con 8.191, que se quedó con la medalla de bronce.