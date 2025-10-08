Se sumó Egipto: todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026

Ya son 19 selecciones que han clasificado a la Copa del Mundo 2026 y a continuación realizaremos un repaso al respecto.

Cada vez queda menos tiempo para que empiece a rodar el balón en el marco del Mundial 2026 que se desarrollará en Norteamérica. Actualmente ya son 19 selecciones las que han inscrito su nombre en la máximo fiesta del fútbol y recientemente fue la Selección de Egipto, liderada por el crack Mohamed Salah, que celebra su cuarta participación en un evento de tal magnitud.

La Selección de Egipto derrotó el día de hoy a Yibuti por 0-3 en el Estadio Larbi Zaouli​es en el marco de la fecha 9 de la Clasificación de CAF para el Mundial 2026. Con goles Ibrahim Adel y un doblete de Mohamed Salah, los dirigidos por Hossam Hassan volverán al torneo más importante del deporte rey luego de Rusia 2018 y buscarán ser una de las grandes sorpresas.

A raíz de esta situación es que repasaremos un listado de todas la selecciones que dirán presente en Norteamérica en el año 2026. Algunos de los equipos aún se mantienen compitiendo en cada una de sus federaciones para cumplir con el calendario respectivo, mientras que otras ya vienen disputando amistosos internacionales y así ultimar detalles de cara a la competencia oficial.