Portugal se clasifica al Mundial 2026 con una goleada histórica

La selección de Portugal aseguró su clasificación al Mundial de 2026 tras una victoria contundente de 9-1 frente a Armenia en Oporto, Portugal la mañana de este domingo.

En la goleada de Portugal anotó tres goles Bruno Fernandez, anotaron dos tantos Renato Veiga, Gonçalo Ramos, João Neves.

Con este resultado, Portugal se convierte en una de las primeras selecciones europeas en garantizar su presencia en la próxima cita mundialista, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Al mundial están clasificados los países anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, por el continente asiático Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán ya tienen su cupo asegurado.

Por el continente africano, Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez, mientras por sudamerica Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Por el continente europeo Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega clasificaron mientras por Oceanía, Nueva Zelanda tiene su boleto.