Por cuarta vez el nicaragüense Carlos Rodríguez sube a las Grandes Ligas

Por José Luis García
El lanzador nicaragüense Carlos Rodríguez fue llamado por cuarta vez en la temporada al béisbol de las Grandes Ligas, por la organización de los Cerveceros de Milwaukee, según confirmó el equipo la tarde de este miércoles.

A lo largo de esta temporada el lanzador nicaragüense solo ha tenido actuación en tres partidos. Tiene récord de una victoria sin derrotas y su efectividad no es buena pues registra 8.22 en apenas 7.2 entradas lanzadas.

Los Cerveceros de Milwaukee es un equipo ya clasificado a la postemporada de Grandes Ligas. Ahora la expectativa es saber si Carlos Rodríguez se quedará en el equipo.

