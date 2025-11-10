Nicaragua se corona campeón absoluto en boxeo de los juegos deportivos escolares  Centroamericano y del Caribe en Colombia

La Selección Nicaragüense de Boxeo aficionado que participo en los juegos escolares Centroamericano y del Caribe en Colombia,se proclamaron campeones absoluto en este torneo.

En una actuación histórica, la delegación domino el torneo celebrando en Montería, Colombia logrando 7 medallas de Oro dos de Plata y Dos de Bronce, lo que le aseguro el primer lugar del medallero masculino.

Los nuevos campeones juveniles que brillaron en el ring fueron: Isaac Montes en los 46 kg, Jhon Mayorquin 48 kg,Johan Morales 50 kg, José Reyes 57 kg, Denis Pérez 60 kg, Kenner Hernández 63 kg,Justin Obando en los 80 kg.

En Plata los dos Ganadores fueron: Juleysi Mejía en los 54 kg y Johan Morales.

Mientras que la medallas de Bronce la ganaron Arlen García en elos 50kg y Melkicede García en los 54 kg.

Hay que destacar que el Boxeo aficionados en los pasados Juegos Centroamericano que se realizaron en Guatemala también tuvieron una destacada participación, aunque quedó en segundo lugar del medallero general.

El desempeño en los juegos Centroamericano y del Caribe estudiantiles 2025 marca un hito para el boxeo aficionado del país.