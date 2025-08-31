Nicaragua gana 12 oros en Copa Internacional de Taekwondo en Honduras

La delegación nicaragüense que participó en la Copa Internacional Dae-Hyun, de Taekwondo, realizada en Honduras, se vistió de gloria al conseguir 12 medallas de oro.

La tropa pinolera compuesta por 14 atletas de las escuelas Koryo y Cur Carazo además ganó 4 medallas de plata, convirtiendo en el mejor equipo internacional en el evento deportivo.

En la Copa fueron reconocidos los atletas Yamil Zabala como Mejor Atleta Masculino Adulto, y Esther Hernández como Mejor Atleta Femenina Adulta.

También fue premiada la joven atleta Crismel Hernández, como la mejor Atleta Cadete.

El presidente de la Federación de Taekwondo de Nicaragua Salvador Zabala felicito a la delegación que participo en el evento, ya que le dieron gloria a nuestro país

Zabala además felicitó a los directores de las escuelas Kpryo, Mario Zabala, y Francisco Rodríguez del Cur-Carazo, por transmitir disciplina y pasión a sus estudiantes, que quedo reflejada en los resultados del torneo.