Venezuela noquea a Sudáfrica en el arranque del Mundial U-23

La selección de Venezuela comenzó con autoridad su participación en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, al derrotar por nocaut 10-0 a Sudáfrica en apenas cinco episodios.

Los venezolanos, conocidos como los «Chamos», necesitaron solamente cinco imparables para fabricar las diez carreras y sentenciar el encuentro por la vía de la misericordia, mostrando contundencia ofensiva y dominio sobre la novena sudafricana.

De esta manera, Venezuela arranca con el pie derecho su camino en el campeonato mundial, que se disputa en Nicaragua del 6 al 15 de noviembre.