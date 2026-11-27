Stanling Orozco ante China por la clasificación al Premier-12
El matagalpino Stanling Orozco ha sido confirmado por el manager Sandor Guido, para abrir el partido de este sábado (4:30 am) ante China, de conseguir la victoria estaríamos clasificando al Premier-12 por primera vez en la historia.
Nicaragua ha logrado conseguir dos victorias en igual número de partidos, derrotamos a Gran Bretaña con Ángel Obando abriendo juego y vencimos a Chequia con Danilo Bermúdez en el Box.
Al torneo Premier-12, ya están clasificadas las primeras 14 selecciones, las 12 primeras por su clasificación en el ranking de la WBSC y dos más (Italia y España) ya clasificaron en una eliminatoria previa.
Las selecciones ya clasificadas para el Premier-12 que se realizara el próximo año son las siguientes:
Por Ranking WBSC (Top 12): Japón, China Taipéi, Corea, Estados Unidos, Venezuela, México, Puerto Rico, Panamá, Cuba, República Dominicana, Países Bajos y Australia.
Por Clasificatorio en Barcelona (octubre 2026): España e Italia.
Últimos 2 cupos en disputa (Zhongshan, China). Equipos en competencia; Nicaragua, China, República Checa y Gran Bretaña luchan por los últimos dos boletos.