La selección de Venezuela se proclamó campeón del mundial de beisbol sub-23 que se realizó en nuestro país y el manager Néstor Corredor cumplió con el triplete.

Néstor Corredor

Corredor fue campeón como cuerpo técnico de Venezuela en el clásico mundial de beisbol, campeón como cuerpo técnico con los Cerveceros de Milwaukee en las grandes ligas y ahora campeón como manager del mundial Sub-23.

“Estamos contentos con el titulo conseguido, fue un mundial muy competitivo y muy bien organizado por Nicaragua. Todas las delegaciones nos vamos contentas con las atenciones que nos dieron en el país”, destaco el manager venezolano.

“Nicaragua tiene la infraestructura y la organización para montar eventos importantes, eliminatorias del clásico mundial (pre-clásico mundial). Nicaragua tiene instalaciones de muy alto nivel. La logística, el hotel, estuvieron por encima de las expectativas…felicidades a Nicaragua”, menciono el manager campeón.

El siguiente paso del beisbol en Nicaragua serán las eliminatorias al Premier-12, donde los nicas se estarán enfrentando a China, Gran Bretaña y Chequia del 25-28 de este mes.

El torneo se jugará en el Panda Heritage Stadium, en Zhongshan. Los pinoleros debutan el miércoles 25 de noviembre a las 10:00 pm (hora nica) ante Gran Bretaña, el jueves 26 a las 10:00 pm ante Chequia y el sábado 28 de noviembre a las 4:00 am vs China. Hay que destacar que clasifican los dos primeros lugares al Premier-12.