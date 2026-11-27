El nicaragüense Erasmo Ramírez logro su primera victoria en la liga venezolana esta temporada, 12 años después el rivense vuelve a ganar con los Cardenales de Lara.

La gran labor monticular de Erasmo fue de cinco entradas sin carrera, solamente permitió dos imparables sin carrera, poncho a dos en la victoria de los Cardenales de Lara ante los Bravos de Margarita.

Ramírez se agenció su primera victoria de la temporada en Venezuela, donde ganó por último partido desde el 2014.

Por su parte el zurdo capitalino Carlos Teller, fue anunciado por los Bravos de Margarita en la liga profesional de Venezuela, hay que recordar que Teller pertenece a los Leones del Escogido de la LIGA DOMINICANA, la contratación se da por un préstamo de un mes de los Leones a Margarita.

Este será el equipo de Teller en Venezuela, donde ya jugo en los Leones de Caracas, Caribes de Anzoátegui, Tigres de Aragua, Águilas de Zulia y ahora los Bravos de Margarita.