Nicaragua paso con 100 el montaje del mundial de béisbol Sub-23 y ahora en el mes de marzo del 2027 se estará montando la Champions League en nuestro país, destaco el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), el italiano Ricardo Fraccari.

Nemesio Porras, presidente de FENIBA

Platicamos con el presidente de la federación de béisbol, Nemesio Porras, sobre la gran organización del torneo y la discreta actuación del equipo nacional, fuimos 11 de 12 equipos participantes (solo superamos a Sudáfrica) y aquí están sus reacciones…

“Es un honor montar la sede de la Champions League de béisbol, con nuestro equipo Frente Sur-Rivas en el mes de marzo-2027. El torneo German Pomares-2027 posiblemente se detenga una semana de actividad, el Pomares arrancara normal en febrero”, destaco Porras.

Cual fue la valoración de la WBSC? La valoración fue muy alta, la organización del Mundial Sub-23 estuvo a la altura. El evento fue a nivel mundial, un gran evento con buenos peloteros. La valoración de los equipos también fue muy alta. Vinieron al país casi cien personas de la organización de la WBSC a evaluar y trabajar en el mundial.

¿Qué le paso al equipo nicaragüense? En ocasiones en algunos torneos te va mal, los muchachos creo que agarraron presión, la preparación y los juegos de fogueo fue buena. La primera derrota ante Australia los movió, creo que entraron en un bache. Hay que seguir trabajando duro.

Venezuela fue el campeón, pero sorprendió Australia? Hay países que las personas no conocen, Australia es el diez del mundo y aquí fueron sub campeones del mundo en el Sub-23.