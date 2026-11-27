Nicaragua perdiendo ante China puede clasificar al Premier-12
La selección nicaragüense de béisbol está cada vez más cerca de la clasificación por primera vez en su historia al Premier-12. Hay varios escenarios para la clasificación, es más, perdiendo podemos clasificar.
Hoy viernes 10 pm hora de Nicaragua, la selección de Gran Bretaña enfrenta a Chequia y el sábado 4:30 am Nicaragua vs China.
Los escenarios de la clasificación de Nicaragua son los siguientes:
- Si Chequia le gana a Gran Bretaña hoy (10 pm), Nicaragua clasifica.
- Si Gran Bretaña gana a Chequia, Nicaragua necesitaría ganarle a China.
- Si Gran Bretaña gana a Chequia y China gana a Nicaragua por margen de 4 carreras o menos, la selección nacional clasificaría por TQB.
ESCENARIO DE ELIMINACIÓN: Si Gran Bretaña gana a Chequia y China gana a Nicaragua por 5 carreras o más, la selección quedaría eliminada por TQB.