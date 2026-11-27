La selección nicaragüense de béisbol está cada vez más cerca de la clasificación por primera vez en su historia al Premier-12. Hay varios escenarios para la clasificación, es más, perdiendo podemos clasificar.

La Selección Nacional de Béisbol de Nicaragua

Hoy viernes 10 pm hora de Nicaragua, la selección de Gran Bretaña enfrenta a Chequia y el sábado 4:30 am Nicaragua vs China.

Los escenarios de la clasificación de Nicaragua son los siguientes:

Si Chequia le gana a Gran Bretaña hoy (10 pm), Nicaragua clasifica. Si Gran Bretaña gana a Chequia, Nicaragua necesitaría ganarle a China. Si Gran Bretaña gana a Chequia y China gana a Nicaragua por margen de 4 carreras o menos, la selección nacional clasificaría por TQB.

ESCENARIO DE ELIMINACIÓN: Si Gran Bretaña gana a Chequia y China gana a Nicaragua por 5 carreras o más, la selección quedaría eliminada por TQB.