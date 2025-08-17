type here...
Los hermanos Berdugo ganan la segunda medalla de bronce en Juegos Panamericanos Junior en Paraguay

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

Los hermanos Sophia y Sebastian Berdugo ganaron la segunda medalla de Bronce de Nicaragua en los II Juegos Panamericanos Junior, en Paraguay, la mañana de este domingo al compartir el Tercer Lugar con México en el Torneo de Tae Kwon Do, modalidad de Poomsae Parejas Mixtas.

Los hermanos Sophia y Sebastian Berdugo
Los hermanos Sophia y Sebastian Berdugo

Más temprano la misma Sophia Berdugo, ganó la Primera Medalla de Bronce de Nicaragua en los Juegos Panamericanos Junior, en Poomsae, individual al imponerse a Paraguay en Cuartos de Final, lamentablemente en semifinales la nicaragüense no pudo ganar y se quedó con el bronce.

Siempre en Tae Kwon Do, en la modalidad de Poomsae, Sebastián Berdugo, hermano de Sophia, perdió la medalla de bronce por una centésima.

El nica totalizó 8.190 puntos en sus dos rutinas, siendo superado por el paraguayo Rubén Arce con 8.191, que se quedó con la medalla de bronce.

