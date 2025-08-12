León y Bóer obligados a ganar serie a Los Dantos y Chontales, respectivamente

Este fin de semana se pone en marcha la tercera de cinco jornadas de la segunda ronda del campeonato nacional de béisbol German Pomares 2025, y una de las mejores series son las que protagonizaran los Leones de León ante los Dantos y los Indios del Bóer ante los Toros de Chontales.

Los Dantos entran a la jornada como líderes del grupo “A” con balance de 7-1 en ganados y perdidos, por su parte León tiene balance de 2-6. Los metropolitanos entran con la responsabilidad y obligación de ganarle la serie a los capitalinos, de lo contrario estarían quedando eliminados de la posibilidad de ser semifinalistas.

El sábado 16 de agosto los capitalinos con Leonardo Crawford y Ángel Obando en los dos primeros juegos en Tipitapa (3pm) reciben a los Leones, que mandaran a y Junior Téllez y Osman Gutiérrez, para el domingo en el estadio Rigoberto López Pérez (10 am) los metropolitanos mandaran a Dilmer Mejía y Bryan Torrez ante Claudio Hernandez y Milton Quintana de los Dantos.

Por su parte los Indios del Bóer se juegan su continuidad ante los Toros de Chontales, quienes se ubican en la segunda posición del grupo “B” con balance de 5-3. El sábado (10m) en Villa El Carmen los Indios mandarán a Santos Jarquín y el ex grandes ligas Juan Carlos Ramírez, el domingo en Juigalpa (10 am) estarán con Bismarck Ruiz y Jared Albir. Por su parte los chontaleños contaran con Ángel canales, Santos Gómez, Bernis González y José David Rugama.

En otras series, en el estadio Roberto Clemente de Masaya, las fieras del San Fernando reciben a Zelaya Central, en Kukra Hill, la Costa Caribe Sur espera al Frente Sur-Rivas, por su parte Estelí jugara ante los actuales campeones nacionales Tigres de Chinandega y los Tiburones de Granada ante los Indígenas de Matagalpa.

El grupo “A” lo encabezan los Dantos con balance de 7-1 en ganados y perdidos, Costa Caribe Sur 5-3, Frente Sur-Rivas y Masaya 4-4, Zelaya Central y Leones de León 2-6.

El grupo “B” lo domina Estelí con récord de 7-1, los Toros de Chontales 5-3, Indios del Bóer y Tigres de Chinandega 3-4, Tiburones de Granada 3-5 y los Indígenas de Matagalpa 2-6.