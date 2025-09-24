FIFA revela los nombres de las mascotas para la Copa del Mundo de 2026

A través de sus redes sociales, la FIFA compartió los peculiares nombres de las mascotas que animarán la próxima justa mundialista

La FIFA junto a las sedes de México, Estados Unidos y Canadá se preparan para celebrar por todo lo alto la próxima Copa del Mundo de 2026 que está a menos de un año de dar inicio.

Ahora, revelaron cuáles serán los nombres de las mascotas para el Mundial 2026, aunque sin revelar mayores detalles.

A través de sus redes sociales, la FIFA compartió un pequeño video donde dejaron ver los nombres de las tres mascotas del Mundial 2026, a las cuales incluso presentaron como si fueran jugadores.

Se trata de Maple (portero), Zayu (delantero) y Clutch (mediocampista), quienes serán las mascotas para la próxima Copa del Mundo, aunque solamente se pueden percibir sus siluetas.

Por ello, deberemos esperar para conocer a fondo las características de las mascotas del Mundial, que se espera sea con las características de cada sede.