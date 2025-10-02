FIFA presenta oficialmente el Trionda, balón del Mundial 2026; estos son los detalles

El nuevo balón de la FIFA para la máxima competencia del futbol finalmente está aquí

FIFA presentó oficialmente el balón del Mundial 2026. El nuevo esférico se llama Trionda, evocando a las tres naciones que organizarán la Copa del Mundo.

En días pasados, la famosa esfera de Las Vegas proyectó todos los balones oficiales de la Copa del Mundo hasta ahora, desde el mítico Telstar, pasando por uno de los favoritos como el Etrusco de Italia o el polémico Jabulani de Sudáfrica. Además, se dio a conocer que el jueves dos de octubre se añadiría otro a la colección.

Zayu, Clutch y Maple, las mascotas oficiales del Mundial 2026, también añadieron ‘hype’ en un vídeo donde miraban emocionados una caja, presuntamente donde se encontraba el Trionda, aunque se limitaron a señalar la fecha en que sería anunciado.