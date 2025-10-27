FIFA abre segunda fase de sorteo para venta de boletos del Mundial 2026

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) abrió este lunes 27 de octubre la segunda fase del sorteo para la venta de boletos para el Mundial de 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Por medio de su portal de internet, la FIFA dio a conocer las fechas de registro para el segundo sorteo en el que los aficionados serán seleccionados para poder comprar sus entradas para la Copa del Mundo que se jugará en menos de un año.

En la primera fase, la FIFA vendió más de un millón de boletos para los juegos de la Copa del Mundo, y la misma cifra de entradas estará disponible en esta fase de venta.

La FIFA anunció que el registro para el sorteo anticipado de la venta de boletos estará abierto a partir de hoy hasta el viernes 31 de octubre, a las 9 horas, tiempo del centro de México.

La información de la FIFA aclaró que «el momento de la inscripción no influirá en las posibilidades de ser seleccionado», y que los residentes del país anfitrión tienen un periodo de exclusividad.

Para poder registrase en el sorteo de la segunda fase de venta boletos del Mundial 2026 se debe tener FAN ID, en caso de que no contar con el, se deberá crear para poder estar en esta fase de la venta.

Los aficionados que ya cuentan con su Fan ID, deberán iniciar sesión con sus datos y registrarse en FIFA.com/tickets, sin importar si ya lo hizo y participó en el primer sorteo.

Los aficionados residentes de los países anfitriones participarán en un sorteo aleatorio para estar en el periodo de exclusividad, el cual iniciará el 12 de noviembre. Ese periodo estará disponible por 72 horas y los seleccionados para poder aprovechar recibirán una notificación 48 horas antes del inicio del mismo.