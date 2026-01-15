El Grandes Ligas Mark Vientos estará de visita en Nicaragua

Mark Vientos, jugador de los Mets de Nueva York y que acepto representar a Nicaragua en el clásico mundial de béisbol, estará de visita por nuestro país en los próximos días, informó la Federación de béisbol, FENIBA.

Mark Vientos, el chavalo de la película con los Mets de New York

También se informó que Vientos, brindará una conferencia de prensa en nuestro país y en su agenta está previsto que visite lugares turísticos de la tierra de lagos y volcanes.

Mark Vientos, es de padre dominicano y madre nicaragüense, jamás ha estado en nuestro país y la decisión de representarnos en el clásico mundial ha generado mucho entusiasmo entre los aficionado, debido que será la mayor estrella de nuestro equipo.

En Grandes Ligas, Mark Vientos tiene cuatro años jugando para los Mets, acumula en su carrera 239 puntos de promedio, con 71 cuadrangulares, 157 carreras impulsadas y 124 anotadas.

Nicaragua en el clásico mundial enfrentará a República Dominicana, Venezuela, Israel y Paises Bajos, con Dusty Baker al mando de nuestra selección vamos en busca de nuestra primera victoria en el torneo que será en el mes de marzo.