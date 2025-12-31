El delantero nicaragüense Jaime Moreno es nuevo jugador del Carabobo FC de Venezuela

El delantero nicaragüense Jaime Moreno, integrante de la selección nacional de fútbol, fue anunciado como nuevo refuerzo del Carabobo FC del fútbol de Venezuela.

Jaime Moreno, nuevo refuerzo del Carabobo FC

El atacante llega procedente del PS Barito Putera de Indonesia, donde tuvo una destacada participación en la liga asiática.

La incorporación de Moreno se da en un momento clave para el Carabobo, que recientemente logró su clasificación a la Copa Libertadores 2026, el torneo de clubes más prestigioso del continente.

Para Jaime Moreno, el paso a Venezuela representa una oportunidad de crecimiento profesional y debe aprovecharla al máximo.