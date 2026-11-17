Se ratifica que la Serie de las Américas 2027 se realizará en Venezuela, con Caracas como sede principal, en lo que será la tercera edición de este torneo que nació para darle más espacio al béisbol de todo el continente y que cada año crece en nivel, en equipos y en afición.

El torneo se realizará del 9 al 16 de febrero de 2027, justo después de la Serie del Caribe, que se jugará del 1 al 7 de febrero en Hermosillo, México, lo que permitirá que muchos peloteros puedan participar en ambos eventos y que la fiesta del béisbol invernal cierre por todo lo alto en suelo venezolano.

En esta edición se unirán los subcampeones de Dominicana, México, Puerto Rico y Venezuela, con los campeones de Nicaragua, Cuba, Panamá, Colombia, Curazao y Argentina, para completar un total de 10 equipos, la cifra más alta en la historia del certamen y una muestra clara de que el torneo llegó para quedarse.

El formato tiene una lógica muy especial, porque los cuatro países que forman parte de la Confederación del Caribe enviarán a sus subcampeones a Caracas, mientras que sus campeones irán a la Serie del Caribe, y en el caso de Venezuela, el campeón de la LVBP irá a Hermosillo y el subcampeón será el que defienda la casa en la Serie de las Américas.

Los escenarios serán el Estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas, como estadio central, y también se suma el Estadio Universitario, lo que le dará a la capital venezolana dos plazas de primer nivel para recibir a las 10 novenas y a miles de aficionados que llegarán de todo el continente.

Venezuela llega a esta edición como vigente campeón, después de que en la Serie de las Américas 2026 los Navegantes del Magallanes remontaron de forma épica para vencer 10-9 a los Caimanes de Barranquilla de Colombia en la final, con Rougned Odor como Jugador Más Valioso, y ahora buscará defender la corona en casa ante un torneo que promete ser el más competitivo de todos.