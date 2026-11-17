Esta semana la Maquinaria Roja comienza a tomar forma con la llegada de sus jugadores extranjeros, un grupo que combina experiencia en Series Nacionales de Cuba, recorrido internacional y juventud con hambre de triunfo, y que llega a Managua en tres tandas distintas entre el martes y el viernes para incorporarse de inmediato a la pretemporada del equipo.

El primer grupo que aterriza es el más numeroso y también el de mayor peso, porque vienen siete peloteros cubanos el martes 17 a las 10:14 de la noche, encabezados por Roel Santos, quien viene encendido en Cuba al batear para .488 en la actual 65 Serie Nacional con cuatro jonrones y 16 carreras impulsadas, y por Andrys Pérez, el receptor titular de Matanzas y de la selección nacional, que en la presente campaña batea para .388 y que en la 64 Serie Nacional terminó con .361 de promedio, 15 dobles y cuatro cuadrangulares, además de Yulieski Remón, otra de las joyas jóvenes de Granma que en la 64 Serie Nacional bateó para .380 con nueve jonrones, 38 impulsadas y un OPS de 1.110.

Ese mismo grupo cubano lo completan brazos de mucha confianza en la isla, como Frank Álvarez, quien en la actual Serie Nacional con Pinar del Río lidera el departamento de salvamentos con siete rescates y ya tiene experiencia en ligas de Japón y México, junto a Randy Cueto, Frank Herrera y Geonel Gutiérrez, lanzadores que llegan para darle profundidad, estabilidad y opciones tanto en la rotación como en el relevo a un cuerpo de pitcheo que quiere ser de los más sólidos de la liga.

La legión extranjera seguirá creciendo el jueves 19 a las 6:23 de la tarde con la llegada del estadounidense Caleb McNeely, un jugador que viene a aportar energía, versatilidad y bateo oportuno al orden al bate de la Maquinaria Roja y que se suma a la base cubana para darle otro perfil al equipo.

Y el cierre de la semana será el viernes 20 con dos arribos más que completan el plantel importado, porque a las 8:23 de la noche llega el estadounidense de raíces dominicanas Elvis Peralta y a las 10:14 de la noche llega el curazaleño Kevin Kelly dos piezas que le dan a la Maquinaria Roja velocidad, defensa y poder desde el montículo y que dejan al equipo listo para encarar con todo la temporada que arranca el 2 de Diciembre