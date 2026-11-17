¡La Maquinaria Roja enciende sus motores y se prepara para escribir una nueva página en la historia del béisbol nicaragüense!

Dantos debutan en Managua y arrancan la Liga Profesional este 3 de diciembre

Los Dantos están listos para debutar en la Liga de Béisbol Profesional Nacional, cuya nueva temporada despegará el próximo 3 de diciembre, con la participación de seis franquicias que prometen brindar un gran espectáculo a los aficionados del deporte rey.

Los Dantos, Bóer, León, Gigantes de Rivas, Tigres de Chinandega y Tren del Norte serán los protagonistas de una temporada que despierta enormes expectativas entre los seguidores de la pelota nacional.

Ronald Garth, mánager de la Maquinaria Roja, reconoció que siente un poco de nerviosismo ante el enorme desafío que representa dirigir a los Dantos en su primera experiencia dentro del béisbol profesional. Sin embargo, aseguró sentirse convencido de que su equipo tendrá un gran funcionamiento y estará preparado para competir.

Los Dantos llegan a la Liga Profesional con una carta de presentación de mucho peso: su exitosa trayectoria en el Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División, donde históricamente se han consolidado como una de las franquicias más competitivas y protagonistas de la pelota nicaragüense.

Ahora, la Maquinaria Roja tendrá el desafío de trasladar ese protagonismo al exigente escenario profesional, enfrentándose a organizaciones de gran tradición y experiencia.

¡El reto está planteado! Los Dantos quieren demostrar que su maquinaria también puede funcionar a toda potencia en el béisbol profesional!

Y atención, aficionados, porque Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes, estará transmitiendo la próxima temporada de la Liga Profesional, llevando todas las emociones, las grandes jugadas y el espectáculo del béisbol hasta los hogares nicaragüenses.

¡Este 3 de diciembre vuelve la emoción de la pelota profesional, y Tu Nueva Radio Ya estará presente con toda su artillería deportiva!