El lanzador nicaragüense Stiven Cruz seguirá en la organización de los Milwaukee Brewers, luego de firmar un nuevo contrato de liga menor por una temporada más. El acuerdo, fue confirmado por Curt Hogg del Milwaukee Journal Sentinel, incluye una invitación sin roster al Spring Training de Grandes Ligas, donde el derecho de Nagarote tendrá otra oportunidad de ganarse un puesto y cumplir su sueño de llegar a Las Mayores.

Stiven Cruz

Cruz, quien acaba de cumplir 25 años, lanzó toda la temporada 2026 con el Biloxi Shuckers, la sucursal Doble-A de Milwaukee. Ahí dejó números de 4 ganados y 3 perdidos, con efectividad de 5.68 en 36 juegos, 1 de ellos como abridor, con 63.1 innings lanzados, 70 ponches, WHIP de 1.34 y 4 juegos salvados. Además, tuvo una tasa de ponches de 25.8% y solo 7% de boletos, lo que muestra que su brazo sigue siendo su principal arma, aunque debe mejorar el control de los cuadrangulares.

En su carrera en ligas menores, Cruz ya acumula 159 juegos, con marca de 23-23, efectividad de 4.46 en 426.0 innings y 438 ponches, con WHIP de 1.38. Firmado como agente libre internacional en 2019 por Milwaukee, el pinolero ha ido subiendo poco a poco en la organización y ya tiene dos temporadas en Doble-A, lo que lo pone cada vez más cerca del máximo nivel.

Este año también defendió a Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde tuvo 2 apariciones como relevista, con 3.1 innings, 2 carreras permitidas, 4 hits y 4 ponches. Y en este invierno está lanzando en Venezuela con los Tiburones de La Guaira, donde lo han usado como abridor y le está yendo muy bien: marca de 1-0 con efectividad de 2.16 en 16.2 innings, con solo 7 hits, 4 carreras limpias, 4 bases por bolas y 12 ponches.

Con este nuevo contrato y la invitación al Spring Training, Stiven Cruz tendrá en 2027 la oportunidad más importante de su carrera. Si mantiene el buen momento que está mostrando en Venezuela y aprovecha la confianza que Milwaukee le sigue dando, el sueño de ver a otro nicaragüense en las Grandes Ligas está más vivo que nunca.