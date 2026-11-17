Los Jaguares de la Universidad Americana (UAM) derrotaron 73-70 a las Brumas de Jinotega en el quinto y definitivo partido y se clasificaron a la gran final de la Liga Superior de Baloncesto Nicaragüense. Su próximo rival, Real Estelí en la final.

UAM remonta y vence 73-70 a Brumas va a la final ante Real Estelí

Hay que destacar que los jinoteganos estaban arriba en la serie 2-0 y los Jaguares ganaron los tres siguientes desafíos de manera consecutiva para llegar a la final.

En la victoria de los Jaguares hay que destacar a Josmel Matos con 25 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias, siendo el líder en puntos del equipo, el estadounidense Daevon Jefferson con 17 puntos y 12 rebotes (líder del equipo), J. Martínez con 10 puntos y 12 rebotes, R. Mercedes anoto 11 puntos y 5 asistencias, fueron los más destacados del equipo.

En total el equipo logro 51 rebotes contra 34 de las Brumas, 20 rebotes ofensivos, además el factor clave fue la victoria en el último cuarto 16-13, que les dio el triunfo y la clasificación a la final ante el equipo norteño.

El Jugador Más Valioso (MVP) de la final fue Jorge «La Araña» Matos, quien lideró al equipo con un doble-doble de 25 puntos y 10 rebotes. Real Estelí viene de superar al Frente Sur Rivas en la otra semifinal.