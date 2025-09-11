type here...
Canelo Álvarez ganará 150 millones de dólares por su pelea ante Terence Crawford

Por José García
El combate entre Saúl «Canelo» Álvarez y Terence Crawford será este sábado en Las Vegas, Estados Unidos, y pondrá a los dos mejores boxeadores frente a frente por todos los títulos de las 168 libras en poder del «Canelo».

Además de lo atractivo del combate, también se conoció que «Canelo» Álvarez se llevará de ganancia 150 millones de dólares, en tanto Terence Crawford obtendrá una bolsa de 50 millones de dólares.

Canelo Álvarez llega a la pelea con un récord de 63 victorias, 2 derrotas y 2 empates, mientras Terence Crawford llega invicto con 41 triunfos, 31 por la vía del nocaut.

Luego de conocer cuánto dinero ganará Canelo Álvarez, se estima que su fortuna ya sobrepasa los 750 millones dólares.

Canelo Álvarez vs Crawford: la pelea por todos los títulos
Canelo Álvarez vs Crawford: la pelea por todos los títulos


