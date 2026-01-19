Atletas del Taekwondo buscarán pase para juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana

Atletas del Taekwando Nicaragüense inician su preparación en busca de su clasificación a los juegos Centroamericano y del Caribe a realizarse en República Dominicana en el mes de julio.



A si lo dio a conocer el presidente de la Federación Salvador Zavala, quien dijo que las eliminatorias serán del 9 al 10 de abril de este año en Dominicana.



Para estas Eliminatoria la Federación de Taekwando de Nicaragua, sacara a los 8 atletas que nos representaran mediante eventos nacionales que inicia a partir de este fin de semana.



Cabe señalar que se prevé participar con 8 atletas 6 en Combate y dos en Poomsae y es digno mencionar que gracias al presidente de la Federación y al gobierno se mandara a 8 atletas a dichas eliminatoria.



Es importante subrayar que cada atleta llegará a estas eliminatoria con grandes agallas y de coraje para buscar esa clasificación a Dominicana.

Hay que destacar que estos eventos y las eliminarías a nivel nacional es gracias al apoyo incondicional de nuestro buen Gobierno e instituto Nicaragüense de Deporte, movimiento Alexis Argüello y el comité Olímpico.